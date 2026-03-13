10万円超えの製品も多いプロジェクター市場に、約4万円のXGIMI「Nova」が登場しました。最大の特徴は、本体が300度回転するジンバル一体型構造。これにより、壁や天井などあらゆるところに映写することが可能となっています。 今回は実際にNovaを使い込み、「首振り」がもたらす圧倒的な自由度の高さから、ちょっと物足りないポイントまで、リアルな使い心地をレポートします。 三脚いらずの「どこでもシアター」 映