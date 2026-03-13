【モデルプレス＝2026/03/13】総合エンターテインメント企業であるアミューズが開催したオーディション『AMUSE Audition 2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」』にて、宮城県出身・15歳の大友隆佑さんがグランプリに輝いた。【写真】アミューズの次世代スターたち◆AMUSE Audition 2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」グランプリ決定2025年6月よりスタートした本オーディションは、気鋭のフォトグラファーが今話題の女優