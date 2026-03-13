あまりにも人間くさい猫ちゃんの光景が、292万再生を超えて話題になっています。思わずクスッとしてしまうその姿に、「前世は人間だったんですかね？ｗ」「定期的に見たくなります（笑）」といった声が寄せられました。まるで人間のような振る舞いが、多くの人の注目を集めています。 【動画：キャットタワーを見たら、『まさかの格好』で…まるで湯船につかる『人間のような猫』】 まるでお風呂でくつろぐおじさん？脱力