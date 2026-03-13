「楽しい」を報告してくる猫ちゃんの姿に思わず笑顔になる人が続出しているようです。動画には「報告に来るのかわいいです」「めちゃくちゃ楽しそうｗ」等のコメントが寄せられ36.9万回以上再生されています。 【動画：ヨガマットの上で『はしゃぐ猫』→飼い主さんの方に駆け寄ってきて…可愛すぎる行動】 ヨガマットで遊ぶの大好き Instagramアカウント「おもろ猫 あも/Amo」に投稿されたのは、猫のあもちゃん（愛称：あもたん