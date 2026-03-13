テレビ信州が子供たちを応援する「マイチャン。スマイルアクション」。信州の子どもたちの話題をお伝えします。長野県伊那市では、保育園児たちが稚魚の放流に挑戦しました。「ばいばーい」伊那市高遠町の園児たちが放流したのは、アマゴの稚魚。成長すると15センチから30センチほどになり、地元では渓流釣りで親しまれている魚です。 上伊那地域の漁業協同組合が、子どもたちに川の楽しさや生態系を知ってもらおうと、高