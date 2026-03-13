13日午後、長野県岡谷市の県道交差点で、軽乗用車が道路脇の建物に衝突する事故があり、運転していた高齢の女性が死亡しました。事故があったのは岡谷市東銀座の県道下諏訪辰野線の交差点です。13日午後3時ごろ、女性が運転する軽乗用車が道路脇の建物に衝突する単独事故がありました。女性は、岡谷市内の病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。近所の人によりますと衝突した建物は、現在は営業していない空き店舗