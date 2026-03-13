「調味料や油を最後の一滴まで使いたい」と考えて、逆さにした容器から液体がしたたり落ちるのを辛抱強く待った経験がある人はいるはず。この待ち時間は実際のところどれくらいになるのか、流体力学の観点から解き明かした研究者が現れました。Thin film flow in the kitchen | Physics of Fluids | AIP Publishinghttps://pubs.aip.org/aip/pof/article-abstract/38/3/033603/3381823/Thin-film-flow-in-the-kitchenHow long does