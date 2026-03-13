4月21日に、長野市でプロ野球・読売巨人軍主催の公式戦「巨人対中日」戦が8年ぶりに行われるのを前に、長野市出身で元巨人軍投手の直江大輔アカデミーコーチが13日、長野市役所を訪れました。荻原健司市長は「野球を志す子どもたちに、勇気を与えてくれる試合をしてほしい」と語りました。 巨人対中日戦は、長野市の長野オリンピックスタジアムで来月21日に開催されます。