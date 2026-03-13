県外の学生や社会人が高知に短期滞在して、働きながら観光や地域交流を体験する「ふるさとワーキングホリデー」が高知市で初めて行われました。高知市の高知新港にあるクラフトビール醸造所併設のレストラン「SOUTH HORIZON BREWING」です。ここで「ふるさとワーキングホリデー」に参加した島根県の水城慶子さん（27）と神奈川県の小田秀夫さん（54）です。「ふるさとワーキングホリデー