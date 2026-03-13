様々な場面で活躍が期待されているドローン。災害の現場でも役立ちそうです。高知放送など日本テレビ系列が協力して、高知市で災害時の有効な活用法を探るドローンの実証実験を、3月12日と13日の2日間行いました。高知市で行ったこの実証実験は、大規模災害が発生した時に現場の状況をより早く伝えるために、ドローンの有効活用の方法を探るものです。今回は日本テレビと愛知県の中京テレビ、高知放送が共同で行