橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第10話（3月16日放送）では、湖音波（橋本）の父・田上潮五郎（吉田鋼太郎）が学ランの応援団長姿でまな娘を応援する熱いシーンが登場する。【写真】『ヤンドク！』10話場面写真が多数公開本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンタ