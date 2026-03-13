まきぶろ原作の『悪役令嬢の中の人』が、2027年にテレビアニメ化されることが決定。ティザービジュアル＆PV、アニメ化お祝いイラストやコメントが到着した。声優陣には沢城みゆき、高橋李依が名を連ねる。【動画】レミリア役は沢城みゆき、エミ役は高橋李依！アニメ『悪役令嬢の中の人』ティザーPV2020年より小説投稿サイトにて連載を開始し、2021年に書籍化された、まきぶろ著『悪役令嬢の中の人』（イラスト・紫真依）。転