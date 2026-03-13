ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁で開かれ、斉藤被告は無罪を主張した。今後の裁判の流れについて、レイ法律事務所・河西邦剛弁護士が解説した。河西弁護士は「被告人が否認したことによって、今後の裁判の期間や量刑にも大きく影響する」と指摘。「今後、検察側は調書ではなく証人を立てて