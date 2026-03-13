『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「危険！国道で“あおり運転”か運転席のドア開け走行も」についてお伝えします。◇今月7日、北海道札幌市の国道。後ろを走る黒い車が動き出した次の瞬間。突然、左右に大きく揺れる蛇行運転を始めると、猛スピードのまま右側から追いぬき強引に前方へと割り込んだのです。割り込まれた男性は・・・「信号待ちして普通に走っていたら、交差点で右側からいきなり追い抜かれ