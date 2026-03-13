中国で行われている卓球の『WTTチャンピオンズ重慶』。10日の女子シングルス1回戦で、世界ランク13位の大藤沙月選手が同2位の王曼碰選手(中国)を3-0(11-7、11-5、11-3)で撃破しました。日本勢が王曼碰選手に勝利するのは、2019年10月以来、7年ぶりでした。相手は世界2位の中国トップ選手。両者は、1月のWTTチャンピオンズドーハの1回戦で対戦。大藤選手がストレート負けを喫していました。第1ゲーム、大藤選手が6-6か