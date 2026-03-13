6月に東京・シアター1010および京都劇場にて新たな演出、新たなキャストで上演される舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』の総勢20人のキャラクタービジュアルが公開された。【写真】再現度すごい！舞台『ブルーロック』20人のキャラクタービジュアル本作は、『別冊少年マガジン』（講談社）にて連載されたエゴイストFW育成サッカー漫画『ブルーロック』の公式スピンオフ作品が原作。原作者・金城宗幸氏が自らつづる、天才・