「オープン戦、ヤクルト１１−０オリックス」（１３日、神宮球場）ヤクルトが、神宮球場での今年初戦で大勝。打線が２桁安打２桁得点と爆発し、投手陣も好投と投打の歯車ががっちりかみ合った。昨季まで２軍監督を務め、今季から１軍で指揮を執る池山隆寛監督にとっては“神宮初勝利”となった。先発した開幕投手候補の吉村は、走者を背負いながらも粘りの投球を披露。５回を６安打無失点と力投した。右腕は「全体的にカウン