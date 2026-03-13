駅や公共施設などの女性用トイレの行列解消策を検討している政府の有識者協議会は13日、トイレの設置に関する国土交通省の指針案を大筋で了承した。利用者が男性と女性でほぼ同数の場合、原則として女性用トイレの便器設置数を男性用（小便器と個室の合計）以上とすることが柱。パブリックコメント（意見公募）を3月中に実施後、正式決定する。指針案は、女性の方が男性よりもトイレの利用時間が長い傾向がある点を考慮し「（