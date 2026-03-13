ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕する。兵庫の気鋭・山下大輝（29＝兵庫）が満を持して地元周年に初挑戦する。デビュー6年目の今年は初のA1昇格。トップルーキーにも選出されたホープだ。「今節の目標？予選突破ですね」とキッパリ言い放つ。ミッションクリアへはエンジンパワーを引き出すことが必須になる。手にした28号機の2連対率は37.9％で数字的には