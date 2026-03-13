プロレスラーに転身したフワちゃんが、２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」にゲスト出演することを１３日、自身のＸで発表した。活動再開後、生放送への出演は初めてとなる。「来週金曜の５時に夢中出ます」と告知し、「ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と宣言した。フワちゃんは２０２４年８月、Ｘでやす子への不適切な投稿で炎上し、活動休止。昨年１１月、プロレス団体ス