東日本大震災の発生から15年。言うまでもなく発災は3月11日だが、原発事故の対応という点では3月17日も忘れられない日と言える。自衛隊が福島第一原発への空からの放水を行い、地上からも自衛隊や警察の放水が初めて行われた日だ。この取材の中で改めて明らかになったのが、見えない放射線、予期せぬ爆発、そして政府の方針による任務の変更に懸命に対応する自衛隊員の3月17日、さらに18日にかけての戦いだった。放水ヘリの副操縦