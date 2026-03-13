鮮やかな色彩で知られる自閉症の画家・石村嘉成さんが、マスキングテープとコラボレーションした展覧会が岡山県倉敷市で始まりました。 【写真を見る】マスキングテープで画家・石村嘉成さんの作品を再現アートにも活用を石村さん本人もびっくり【岡山】 色あざやかなキリンがマスキングテープで描かれています。この展覧会は、マスキングテープがアートにも活用できることを知っ