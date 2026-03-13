数々の全国大会で優秀な成績を収めた明誠学院高校の書道部が、知事に報告に訪れました。 【写真を見る】明誠学院高校書道部が知事に報告全国大会で数多くの優秀な成績センバツ高校野球プラカードの揮毫を3年連続で担当【岡山】 岡山県庁を訪れたのは明誠学院高校の書道部員ら16人です。近江神宮全国献書大会で文部科学大臣賞を受賞するなど、今年度、全国大会で数多くの優秀な成績を収めました。さらには「書の甲子園