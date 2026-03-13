岡山県鏡野町のグループホームで、利用者に対して施設の職員が虐待を行っていたほか、2,000万円を超える介護報酬を不正に受領していたことが分かりました。これを受け鏡野町は施設に行政処分を行いました。 【写真を見る】鏡野町がグループホームを行政処分利用者に対して職員が虐待2,000万円を超える介護報酬を不正に受領【岡山】 行政処分を受けたのは、鏡野町の指定介護保険事業者・J‐Classです