約1万人のランナーが讃岐路を駆け抜ける、初めての「かがわマラソン」はあさって（15日）号砲です。高松市のあなぶきアリーナ香川では、準備が着々と進んでいます。 【写真を見る】初めての「かがわマラソン」15日午前10時号砲発着点のアリーナでは準備が着々全国から約1万人のランナー【香川】 ランナーの発着点となるアリーナには、フィニッシュゲートやイベントステージ