山形県村山市では、春の訪れを告げる恒例のひな祭りがきょうから始まりました。多くの人の目を楽しませてきましたが、今年が最後の開催になるということです。 【写真を見る】1500体の雛人形が飾られ圧巻の光景！ 春の風物詩「段々ロングな雛まつり」今年が最後の開催に（山形・村山市） 大内希美アナウンサー「こちらが会場、ご覧ください。雛人形がところ狭しと並んでいる。前に立つとすごい迫力」 豪華な衣装を身にま