スピードスケート日本代表の森重航選手がきょう、山形市役所を訪れ、オリンピック™での応援への感謝と今後の意気込みを語りました。 【写真を見る】ミラノ・コルティナオリンピック™に出場スピードスケートの森重航選手が山形市役所に応援への感謝と今後の意気込み語る 森重航選手「スピードスケート日本代表の森重航です。この度は応援ありがとうございました」 きょ