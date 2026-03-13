KDDIと沖縄セルラーは、Geminiのおすすめプロンプト集の配布やGoogle Gemini特製グッズが抽選で当たる「Google AI Proを実質半額ではじめよう！キャンペーン」を開始した。期間は4月9日まで。 期間中、専用サイトにエントリーした全員に「はじめてのGeminiおすすめプロンプト集」が提供される。さらに、エントリーの上でGoogle AI Proにau／UQ mobile経由で加入したユーザーを対象に