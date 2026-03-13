これからの気象情報です。 14日(土)も厚い雲に覆われて傘の出番もありそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、沿岸部に波浪注意報の出ているところがあります。 ◆3月14日(土)天気 ・上越地方 ドンヨリした空模様で、所々に雨雲や雪雲が流れこむでしょう。 最高気温は8℃前後の予想です。 ・中越地方 朝晩だけでなく、日中も雨や雪の降るところがあるでしょう。 強い降り方ではありませんが、