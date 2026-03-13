日本選手のメダルラッシュで沸いた『ミラノ・コルティナ冬季オリンピック』。なかでもスノーボード競技は9個のメダルを獲得しました。その大躍進を支えたのが、長岡市に生産拠点を持つヨネックスのボードです。開発の舞台裏を取材しました。 日本勢が躍進したミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード競技。 ■解説 「高さも申し分ない。滑りも全部クリーンでしたね。」 男子
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