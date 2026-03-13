アラエスらベネズエラの主力打者を山本がいかに抑えるかは見ものだ(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は、現地時間3月14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベスト8でベネズエラと対戦する。WBCでの両国の顔合わせは初めて。優勝3度の日本が実績では上回るものの、もちろん一発勝負のトーナメントでは、ベネズエラの勝機も決して小さくはない。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリ