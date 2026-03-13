イラン情勢の悪化で、ガソリン価格の高騰に歯止めがかかりません。値上げ前の店舗には駆け込み給油で長い車の列ができたほか、わずか一晩で1リットル・30円の値上げに踏み切る店舗も出始めています。石川県白山市にあるこちらのガソリンスタンド。12日夜までレギュラーガソリン1リットル当たりの価格が150円台でしたが、店のLINEでけさまでに30円の値上げを告知したことをきっかけに、駆け込みで給油に訪れるドライバーで混雑しま