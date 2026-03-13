元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が１３日までにＳＮＳを更新。「平成メイク」を施した姿を公開し、話題になっている。自身のインスタグラムに「平成メイクしてみた難しかった」と記すと、自撮りを公開。ヌーディなカラーのリップを施した平成メイク姿を見せている。さらにレイヤーを入れたヘアスタイルで当時の雰囲気を再現した。この投稿にＳＮＳ上で