東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（33）との関係性について明かした。卓球のスマッシュのごとく、質問をズバズバ即答していく企画を実施。CMやキャスターなど、引く手あまたの石川さんへ言いたい一言を問われた。水谷氏は「俺にも仕事分けて〜」と、握ったラケットを力なく振り、笑いが起きた。