乾燥大麻を所持したとして逮捕・起訴された音楽デュオ「Def Tech」のメンバーで、Microとして活動する西宮佑騎被告がコカインを使用したとして、麻薬取締部から追送検されていたことがわかりました。音楽デュオ「Def Tech」のメンバーで、Microとして活動する西宮佑騎被告（45）は先月2日、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑いで現行犯逮捕され、麻薬取締法違反の罪で起訴されています。その後の捜査関