中東情勢の緊迫を受け、中国でもレギュラーガソリンの価格が1リットルあたりおよそ13円値上がりするなど影響が広がっています。記者「生活に欠かせないガソリンの価格ですが、中国でも値上がりしています」中国では9日、レギュラーガソリンの価格が1リットルあたりおよそ13円値上げされ、176円に設定されました。今回の値上げ幅は過去4年間で最大だったということです。ほかにも、軽油をはじめとした原油から精製される製品の値段