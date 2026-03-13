日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１３日、開幕１軍へ意欲を見せた。キャンプ終盤の２月１９日に右肘関節炎で離脱していたが、１１日の春季教育リーグ・オイシックス戦（鎌ケ谷）で実戦復帰。１２日の同カードでは、「２番・指名打者」で出場し、中前打を放った。「すごく見え方もよかった。やっとシーズンが始まってきたなって感じ」。鎌ケ谷での２軍練習日となったこの日は、フリー打撃や一塁、三塁でノックを受けるなど順