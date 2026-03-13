元アイドルの石川秀美さん（59）が13日、自身のインスタグラムを更新し、夫のタレント・薬丸裕英（60）と2人で箱根へ温泉旅行に行ったと報告した。薬丸が愛車のメルｓデス・ベンツを運転する車の助手席に座った石川さんや、ホテルで食事を楽しむ2ショット写真などを投稿。「箱根まで主人の運転でドライブ天成園へ私は家族風呂(貸切)に毎回お湯の入れ替えとお掃除をしていてとても綺麗で気持ちよく温泉に入れましたそこ