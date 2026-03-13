きょう（13日）の衆議院本会議で、採決の際に行われる議員の名前の読み上げが、初めてAIによる自動音声で行われました。きょう（13日）午後1時から行われた衆議院の本会議では、坂本哲志予算委員長の解任決議案の採決がおこなわれ、議員の名前を読み上げる点呼が、初めてAIによる自動音声で行われました。これまでは事務局の職員が議員の名前を読み上げていましたが、職員の負担の軽減と読み間違いの防止のため、野党側が導入を提