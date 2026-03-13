交際相手の娘に暴行を加え、大けがをさせたとして傷害の罪に問われた男性の被告に対し、大阪地裁は無罪を言い渡しました。 男性（４７）は２０２１年３月、大阪府茨木市のマンションの一室で生後４か月だった交際相手の次女の頭に暴行を加え、脳死と同程度の回復の見込めない「急性硬膜下血腫」などを引き起こしたとして傷害の罪で起訴されました。 裁判で弁護側は、重度のてんかん発作といった別の原因で容体が急変し、異