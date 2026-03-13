日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１３日、ＷＢＣ侍ジャパンの北山へエールを送った。同学年でプライベートでも仲の良いチームメートへ「ファームは（朝が）早いので、北山が投げている頃には寝ているので、あんまり見られていないんですけど、インスタとかネットフリックスで、（見逃しで）追えるので、見てます。怪我なくやってほしいです」と、初のＷＢＣを戦う右腕を気にかけた。また、北山が考案した「お茶たてポーズ