山林に埋葬する「樹林葬墓地」。神戸市が３月１６日から利用者の募集を始めます。 （神戸市久元喜造市長）「樹林葬墓地（利用者の）募集を開始いたします」 神戸市が３月１３日、利用者の募集開始について発表した「樹林葬墓地」。樹林葬とは、焼却後の遺骨を粉状にしたうえで土と一緒に埋める樹木葬の一種です。 神戸市が整備した森林公園の一角には、約５０ｃｍおきに深さ１ｍ程度の穴が掘られていて、１６００体ほ