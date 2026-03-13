ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕する。通算1500勝へリーチをかけている。稲田浩二（41＝兵庫）は前節の児島G1・73周年記念5日目後半にイン逃げで白星。最終日の2走に区切り星への期待が高まった。しかし結果は3、2着。惜しくも達成はならず今節に持ち越しだ。「早く（達成して）終わらせたいですよ。最近は自分が求めている乗り心地になってくれる。ただ、