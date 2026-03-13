交際相手の息子（当時１）を暴行死させたとして大阪府警が２０２４年に傷害致死容疑で逮捕した男性（２７）について、大阪地裁は３月１３日、無罪判決を言い渡しました。 ２７歳の男性は、２０２４年１０月６日に大阪市平野区のマンションの一室で、交際相手の息子（当時１）に暴行を加え、腹部の内出血で死亡させた疑いで、大阪府警が逮捕。 その後、大阪地検が傷害致死罪で起訴しましたが、その後、暴行罪に訴因変更され