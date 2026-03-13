12日午後10時前、焼き芋の移動販売トラックが全焼しました。 【写真を見る】車から火が出たら、どうすればいい？消防署に駆け込んだ焼き芋トラックの車両火災から考える 炎を上げながら走行し、駆け込んだ先は消防署でした。 火が出たトラックが走り去った直後、トラックが落としていった何かが道路上で燃えていました。 昨日午後9時50分ごろ、熊本市中央区で「車が燃えながら走行している」と、複数の119番通報がありました