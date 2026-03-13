東京俳優生活協同組合からの発表です。【映像】東京俳優生活協同組合のホームページ「訃報：池田 昌子 逝去のお知らせ当組合所属俳優池田 昌子 儀令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するととも