◆オープン戦中日―楽天（１３日・バンテリンドーム）中日の４番・細川成也外野手が先制３ランを放った。初回１死一、三塁。楽天の先発・荘司の１３４キロの変化球を振り抜き、左翼のホームランテラス席にアーチをかけた。これで、チーム最多のオープン戦３本塁打目とし、１２球団トップのカストロ（日本ハム）、秋広（ソフトバンク）に並んだ。この日は、２年ぶり２度目となる開幕投手に決まっている柳裕也投手が先発。初