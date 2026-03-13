テレビアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜』（いせれべ）の完全新作テレビスペシャルが、TOKYO MXなどで2026年3月30日に放送されることが決定した。【画像】魔女？登場する謎の新キャラ『いせれべ』完全新作の場面カット放送に先駆けて3月29日に一部配信サイトでの先行配信も決定。あわせて、あらすじ、先行カット、新キャラクターの設定＆キャスト情報も解禁と