13日、共産党の辰巳孝太郎議員が「不規則発言」について追及し、衆議院予算委員会は騒然となった。【映像】坂本委員長がペンを叩きつけた瞬間（実際の様子）辰巳議員は冒頭「昨日の当委員会において、私の質疑の最中、与党席から『共産党のスパイ』との不規則発言がありました。意見や政策の違う委員や政党をスパイ呼ばわりするのは絶対に看過できません」と切り出した。さらに「日本共産党は、戦前、他が大政翼賛会に合流す