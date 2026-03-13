【ソウル共同】韓国外務省は13日、島根県などが毎年2月22日に松江市で開く「竹島の日」式典に関し、高市早苗首相が将来的な閣僚派遣実現への環境整備に言及したことに反発するコメントを発表した。竹島（韓国名・独島）は「歴史的、地理的、国際法的に明白な韓国固有の領土だ。日本のいかなる不当な主張にも断固として厳重に対応する」とした。高市氏は12日の衆院予算委員会で閣僚派遣について「いずれ実現するための環境づく